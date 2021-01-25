Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı - Son Dakika

Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı

25.01.2021 13:29

Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı Kuşadası Belediyesi tarafından tasarlanan Mobil İkram Aracı'nın son durağı Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi ile Kademe Amirliği oldu.

Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından tasarlanan Mobil İkram Aracı'nın son durağı Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi ile Kademe Amirliği oldu. Burada kenti güzelleştirmek için 7 gün 24 saat mesai yapan personele sıcak çay, meyve suyu, simit ve peynir ikram edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından faaliyete sokulan Mobil İkram Aracı, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Önemli günlerde Kuşadalıların sıcak çorba, çay ve kumanya gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan Mobil İkram Aracı'nın son durağı Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi ile Kademe Amirliği oldu. Mobil İkram Aracı ile Kuşadası'nın alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için gece gündüz emek harcayan FİM ve Kademle Amirliği personeline sabah kahvaltısı servis edildi. Kahvaltıda işçilere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, FİM Müdürü Fatma Çanakçı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın eşlik etti.

Kuşadası Belediyesi'nin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu "Tüm saha ekiplerimiz gece, gündüz, sıcak, soğuk demeden kentimizin değişimi ve gelişimi için büyük bir emek harcıyor. Bu sabah Kuşadası Belediyesi ailesinin en değerli üyelerinden olan Fen İşleri Müdürlüğü ve Kademe Amirliği personelimizle buluştuk. Onlar dişlerini tırnaklarına takarak bu kente değer katmak için çalışıyorlar. Emeklerini asla ödeyemeyiz" diye konuştu.

Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı
Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı
Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı
Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mobil ikram aracı bu kez belediye personeline servis yaptı - Son Dakika


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