Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi Korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor.

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Yenibosna'da bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı dezenfekte edildi.

Korona virüse karşı İstanbul'da yapılan hijyen çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların çeşitli sorunlarına çözüm arayan 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı Yenibosna'da Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 39 İlçede hizmet veren Beyaz Masa Mobil iletişim araçları 2 kişilik özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından özel ULV cihazıyla temizlendi. Dezenfekte edilen araçlar daha sonra görev noktalarına döndü.

Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

Enver Ören, Yenibosna, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 08:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobil iletişim araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]