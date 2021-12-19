"Mobil İletişim Tırı" Kırşehir'e geliyor - Son Dakika

"Mobil İletişim Tırı"nın Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda ziyarete açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı projesi olan "Mobil İletişim Tırı"nın Türkiye'nin vizyon projeleri hakkında bilgi vereceği belirtildi.

Cacabey Meydanı'nda ziyarete açılacağı aktarılan yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda hazırlanan çeşitli aktivitelerin vatandaşların beğenisine sunulacağı aktarılan açıklamada, "Türkiye'nin milli, tarihi, turistik, kültürel ve bilimsel zenginlikleri ile vizyon projeleri, yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak 'Mobil İletişim Tırı'nda sergilenecektir. Tır 21 Aralık Salı gününden itibaren 24 Aralık Cuma günü akşamına kadar kentte olacaktır." ifadeleri kullanıldı.