Son Dakika Haberleri: Mobil iletişime 8 yılda 61 milyar yatırım

Mobil iletişime 8 yılda 61 milyar yatırım

50 dakika önce

Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011'den bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 61 milyar lira yatırım yapıldı.

Mobil iletişime 8 yılda 61 milyar yatırım, System.String[]
Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011'den bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 61 milyar lira yatırım yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:18 

Ekonomi
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