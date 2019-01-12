Mobil iletişime 8 yılda 61 milyar yatırım
50 dakika önce
Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011'den bugüne kadar Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 61 milyar lira yatırım yapıldı.
Kesintisiz iletişimin sağlanması amacıyla 2011'den bugüne kadar Türk Telekom
, Turkcell
, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 61 milyar lira yatırım yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:18
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