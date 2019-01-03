Mobil İmza Yarım Milyonu Aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu'nu yayımladı. Üçüncü çeyrekte üretilen e-imza sertifika sayısı 3 milyon 92 bin 381'e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda 3 milyon 628 bin 121 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında % 3,3 artış, mobil imza sertifika sayısında ise % 3,4 yükseliş gerçekleşti.

E-imza sertifika sayısı % 3,3 arttı

2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 992 bin 301 olan e-imza sertifika sayısı, 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 3,3 artarak 3 milyon 92 bin 381'e ulaştı. 2018'in ikinci çeyreğinde 518 bin 160 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,4 artarak sayısı 535 bin 740'a ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 3,4 artmış oldu.

İşler hızlandı, maliyetler yüzde 50 azaldı

Hız, tasarruf ve çeviklik gibi faktörlerle iş yapış biçimlerinin değiştiğine ve mobil çalışma eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, "İş modellerinin değişmesi, bireyler ve kurumlar için e-imzanın kullanım alanlarının artmasıyla birlikte e-imza sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor. E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz." dedi.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan Türkiye'nin ilk özel kurumu olan TÜRKKEP'in KEPsayısı 100 bine ulaştı. TÜRKKEP'in 100 bininci KEP müşterisi Karafırın oldu.

TÜRKKEP'in 100 bininci müşterisi Karafırın olurken, TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcıları Olgar Ataseven ve Uğur Ceylan, TÜRKKEP Satış Direktörü Burcu Doruk'un katıldığı törenle Karafırın İK Müdürü Nazire Kadıoğlu'na plaket takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada KEP'in şirketler için önemine değinen TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "Devlet kurumları ve özel sektörün, dijital dönüşümünü sağlaması ve kurumların global pazarda rekabet güçlerini artırmaları için KEP sistemi oldukça önemli bir misyon üstleniyor. Günümüzde kurum ve şirketlerin KEP ile entegrasyonunu tamamlaması, hız ve kontrolü kolaylaştırıyor. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren KEP; kamu ve özel sektör temsilcilerinin yükünü azaltıyor" dedi.

KEP'te yüzde 50'lik pazar payı!

KEP sektörünü değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Uğur Ceylan ise TÜRKKEP olarak bireysel KEP sayısında yüzde 50'lik pazar payına sahip olduklarını vurguladı. Ceylan, "Türkiye'ye KEP sisteminin gelmesinde önemli bir paya sahip bir kurum olarak bireylerin ve kurumların KEP ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyoruz. 2017 yılında yüzde 20'lik bir büyüme ile 320 bin hesaba ulaşan KEP sektörü 2018'de büyümesine hız kesmeden devam etti. 2018'de geçen yıla göre yüzde 25 büyüyen sektör, toplamda 400 bine yakın hesaba ulaştı. Asıl büyüme katma değerli hizmetler sayesinde yüzde 200'ün üzerinde büyüme sağlanan KEP ileti trafiğinde yaşandı. 2019'da ise yüzde 25 oranında büyüyeceğini tahmin ettiğimiz KEP, 500 binin üzerinde hesap sayısına ulaşacak. Trafik rakamları ise yine minimum yüzde 100 büyüyecek" diye konuştu.

Karafırın İK Müdürü Nazire Kadıoğlu ise TÜRKKEP'ten İK alanında destek aldıkları KEP İK sayesinde İnsan Kaynakları alanında süreci hızlandırarak zamandan ve maliyetten tasarruf ettiklerini söyledi. Kadıoğlu, "İK süreçleri içindeki tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamını KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabiliyoruz. KEP İK sisteminde, kurumumuz ile çalışanlar arasında; bordro, sözleşme, savunma talepleri, ihtarlar, mazeret izni kullanımı, yıllık izin kullanım talepleri, atama yazıları, hedef ve performans değerlendirme, maaş artışı, prim ödemesi bildirimleri gibi süreçlerin tamamı, yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesiyle gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.