Mobil İnternet Paketini Paylaşana 9 TL Ek ücret geliyor
Mobil İnternet Paketini Paylaşana 9 TL EK Ücret Geliyor.
Mobil internet paketinizi aile bireyleri yada diğer cihazlarınızla kullanmak artık ücretli oluyor. HotSpot olarak kullananlar 9 TL ek ücret ödeyecek. Uygulama 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019'dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek ücret yansıtılacak. Mobil internet paylaşımı aylık 9 TL olarak ücretlendirilecek.
Haberturk.com'dan Nejdet Çalışkan'ın haberine göre, Mobil internet paketini "hotspot" yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber geldi. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak. Turkcell
'in konu ile ilgili abonelerine gönderdiği mesajdan bahsedilen haberde, iOS ve Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan "Kişisel Erişim Noktasını" kullananlar artık Turkcell'e ek ücret ödemek zorunda kalacak. Uygulama mesaja göre 15 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak.
Turkcell'in mesajında ne diyor?
"15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp; karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır" denildi.
Zorla 2 GB ek Paket Tanımlanıyor!
Paket 30 gün geçerli olacak ve süre dolduktan sonra yine kullanılırsa, bir 9TL daha alınacak. 2 GB'lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.
Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut 'data'larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB'lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL'lik ücret anında yansıtılacak.
Turkcell gibi diğer operatörlerinde benzer adımları atması bekleniyor. Türk Telekom
ve Vodafone'da bunu yapabilir.
Turkcell müşteri destek hattı tarafından da doğrulanan bu ek ücret uygulaması konusunda diğer mobil operatörlerin de aynı adımı atacakları tahmin ediliyor.
Mobil İnternet Paketini Paylaşana 9 TL EK Ücret Geliyor
Son Dakika VODAFONE bu Ücreti ALMAYACAĞINI AÇIKLADI!
Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.
VODAFONE açıklamasında, " Türkiye
'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.