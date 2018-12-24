Mobil İnterneti Paylaşmak Artık 9 TL Olabilir!
2 saat önce
Takipçimiz Anıl Çoruk, Turkcell'de çalışan bir arkadaşından aldığı ses kaydını bizimle paylaştı.
Takipçimiz Anıl Çoruk, Turkcell
'de çalışan bir arkadaşından aldığı ses kaydını bizimle paylaştı. Kayıtta mobil internet paylaşımına Ocak ayı itibarıyla 9 TL ödenmesi gerektiğine dair bir metin okunuyordu. Bu metin, daha sonra Turkcell müşterilerinin faturalarında da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:35 Kaynak: Youtube
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