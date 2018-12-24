Son Dakika Haberleri: Mobil İnterneti Paylaşmak Artık 9 TL Olabilir!

Mobil İnterneti Paylaşmak Artık 9 TL Olabilir!

2 saat önce

Takipçimiz Anıl Çoruk, Turkcell'de çalışan bir arkadaşından aldığı ses kaydını bizimle paylaştı.

Takipçimiz Anıl Çoruk, Turkcell'de çalışan bir arkadaşından aldığı ses kaydını bizimle paylaştı. Kayıtta mobil internet paylaşımına Ocak ayı itibarıyla 9 TL ödenmesi gerektiğine dair bir metin okunuyordu. Bu metin, daha sonra Turkcell müşterilerinin faturalarında da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:35 Kaynak: Youtube

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Genel
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