Mobil irşât timi görevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobil irşât timi görevde - Son Dakika

Mobil irşât timi görevde

7 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinde, imam ve müftü, pazar yerleri ve dükkanları dolaşıp irşat hizmeti veriyor.

Mobil irşât timi görevde, System.String[]

Bursa'nın Keles ilçesinde, imam ve müftü, pazar yerleri ve dükkanları dolaşıp irşat hizmeti veriyor.


Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı mobil irşat hizmetine Keles ilçesinde başlandı. Esnaf ve pazarları tek tek dolaşan imamlar, vatandaşlara kendilerine sormak istedikleri bir soru olup olmadığını soruyor. Vatandaşlar ise imamların ayaklarına kadar gelip hal ve hatırlarını sormasını memnuniyetle karşılıyor.


Proje hakkında bilgi veren Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulu, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerimizin misyonu, toplumumuzu sahih dini bilgiyle aydınlatmaktır. İrşat sadece camilerde verilen hutbelerle sınırlı kalmamalı. Bursa İl Müftülüğümüzün bünyesinde oluşturulan mobil irşat ekipleri çerçevesinde Keles ilçesinde de seyyar irşat ekibi kuruldu. Bu ekiple toplumun her kesimine ulaşarak gönül alıyoruz. Biz hiç bir ayrım yapmadan, hangi esnaf ve tüccarın ne iş yaptığına bakmadan, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak maksadıyla, STK ve derneklerimizi yerinde ziyaret ederek, bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz esnafı tek tek dolaşıp hatırını soruyor, sorusu olanlara da cevap veriyor" dedi.


Vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden mobil irşat ekiplerinden memnun olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü, Bursa, Keles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilogram değeri 2 milyon dolar olan Türkiye'nin ilk lazer çipi ihraç edilecek
Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:54:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobil irşât timi görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]