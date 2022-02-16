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Mobil Kanser Tarama Aracı Pazaryeri'nde - Son Dakika

Mobil Kanser Tarama Aracı Pazaryeri'nde

16.02.2022 11:14
Mobil Kanser Tarama Aracı Pazaryeri'nde

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı 2 günde 60 kadına ulaştığı bildirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı 2 günde 60 kadına ulaştığı bildirildi.

Pazaryeri İlçe Hastane Başhekimi Dr. Ozan Can, yaptığı açıklamada, mobil kanser tarama aracında mamografi çekimi, HPV/DNA testi ve gaitada gizli kan testi yapıldığı belirtti.

Dr. Can, "Aile Sağlık Merkezi hekimlerimizin ilçedeki bayanlarla bire bir iletişime geçerek erken tanı için kendilerini teşvik ettiler. İlçede 2 gün içinde 60 bayan gelerek muayenelerini oldu bunlara ayrıca eğitim verildi. Radyologlar tarafından açıklanacak olan sonuçlar neticesinde herhangi bulguya rastlanan bayanların tedavileri yapılması için her türlü destek sağlanacaktır..

Bilecikli hayırseverler tarafından yaptırılan mobil tarama aracı düzenli olarak her ay kanser taramaları için vatandaşların ayağına gideceği bildirildi.

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil Kanser Tarama Aracı Pazaryeri'nde - Son Dakika


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