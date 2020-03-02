Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet - Son Dakika

Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern dünyanın en tehlikeli sağlık sorunları arasında yer alan kanser hastalığında erken teşhis amacıyla hizmete alınan mobil kanser tarama aracıyla şehrin birçok noktasında verilen hizmet, Batman'dan sonra Kilis'in kırsal mahallelerine de taşındı.

Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından modern dünyanın en tehlikeli sağlık sorunları arasında yer alan kanser hastalığında erken teşhis amacıyla hizmete alınan mobil kanser tarama aracıyla şehrin birçok noktasında verilen hizmet, Batman'dan sonra Kilis'in kırsal mahallelerine de taşındı.


Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi, (KETEM) kanser tarama aracı ile kentin kırsal mahallelerinde vatandaşa verdiği hizmet ağını genişleterek çevre şehirlerin köylerine de yardım eli uzattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Kanser tarama araçlarının vatandaşın ayağına giderek önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu dile getirerek Gaziantep'in köylerinin yanı sıra Batman ve Kilis gibi şehirlerin köylerinde de hizmet vermeye başladıklarını söyledi.


"Dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz"


Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerinin altını çizen Tolay, "Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik birleştiği zaman eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel alanda yapacak çok iş ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışı ile bizler gerekeni yapmak için eğitim ve sağlık alanında adımlar atıyoruz" dedi.


Koruyucu hekim denilen yapının bütün dünyada yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Tolay, "Toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak, kendi vücut sağlığı, toplum sağılığı açısından bu hastalığın olmaması için neler yapılması gerektiğini konuşmak için her yönden maliyeti çok düşük bir çalışma modeli geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Dünya bu modelde, bizim de geride kalmamız mümkün değil. Biz de kendi belediyemizde oluşturduğumuz mobil kanser tarama aracı ile bütçesi dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lise öğrencisi genç kız, babasının hastalığından sonra damarları görüntüleyen cihaz yaptı
Son Dakika: Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Başakşehir evinde 12 maçtır yenilmiyor Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobil kanser tarama aracıyla örnek hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]