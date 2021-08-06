Mobil kısırlaştırma aracı Araç ilçesinde hizmete başladı - Son Dakika

Sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi amacıyla Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından devreye alınan mobil kısırlaştırma aracı, Araç ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, talepleri doğrultusunda aracın ilçeye geldiğini belirtti.

İlçedeki sokak hayvanlarının koruma altına alınarak aşılama işlemlerinin gerçekleştiğini aktaran Sarıkaya, "Bu çalışmayla insan sağlığının korunması, kontrolsüz üremelerin önüne geçilmesi ve sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması sağlanacak. Projeyi hizmete alan başta Valimiz Sayın Avni Çakır olmak üzere, KASMİB kısırlaştırma ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.