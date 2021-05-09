Mobil konserler bugün anneler için düzenlendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil konser etkinlikleri bugünde Anneler Günü için düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil konser otobüsleri anne şarkılarıyla Antalya ve ilçelerini dolaştı. 9 Mayıs Anneler Günü nedeniyle tüm şarkılar anneler için söylendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Ramazan etkinlikleri kapsamında dün Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde gerçekleşen konserin ardından bugünde Anneler Günü için bir program düzenlendi.

,

9 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde mobil konser otobüsleri anne şarkılarıyla Antalya'yı dolaştı.

Mobil etkinlik otobüsleri Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde Antalyalılarla buluştu. Mobil konserde anneler için seslendirilmiş şarkılara yer verildi. Bugün Anneler Günü, Mavi Boncuk, Fikrimin İnce Gülü, Ah Bu Hayat Çekilmez gibi unutulmayan şarkıların seslendirildiği konsere Antalyalılar da balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

"İlçelerde çiçek verildi"

Mobil etkinlik otobüsünün bir diğeri ise yine Anneler Günü nedeniyle Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerini dolaştı. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta mobil konser eşliğinde aynı zamanda annelere saksı çiçekte hediye edildi. Yerel sanatçılar eşliğinde mobil konser aracı ilçe sokaklarında anneler için şarkı ve türküler seslendirdi. - ANTALYA