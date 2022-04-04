Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Antalya'da hizmete girdi - Son Dakika
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Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Antalya'da hizmete girdi

04.04.2022 14:51
Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Antalya'da hizmete girdi

Antalya'da, mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete başladı.

Antalya'da, mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç" ve 8 olay yeri inceleme aracı, Antalya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki törende "Kıraç"ı inceleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının, bütün olayları dünya standardında delillendirdiğini söyledi.

Bu sayede faillerin hızlı bir şekilde yakalandığını ifade eden Yazıcı, "Olayları önlemek önceliğimiz ama yaşanan olayları da en hızlı şekilde aydınlatıp suçluları yargının önüne çıkartmak en önemli görevimiz. Kıraç ile bu süreci daha da hızlandıracağız." dedi.

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda "Kıraç" araçlarının oluşturulduğunu bildirdi.

"Kıraç"ların yerli ve milli imkanlarla suç ve suçluyla mücadelede daha hızlı ve etkin olmak amacıyla üretildiğini kaydeden Aksoy, "Daha önce olay yerinde toplanan deliller Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürülerek inceleniyordu. Bu araçlar, delillerin olay yerinde incelenmesini sağlıyor." dedi.

"237 bin parmak izi şahıslarla irtibatlandırıldı"

Kriminal Daire Başkanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde entegrasyon projelerine imza attığını dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en önemli 3 tanesi DNA arşivleri, parmak izi ve ateşli silah kovanları yani Balistik Görüntü Analizi ve Tanıma Sistemi (BALİSTİKA) entegrasyonları. Parmak izi entegrasyonu ile emniyet, jandarma, nüfus ve göç idaresinin arşivlerinde kayıtlı olan parmak izlerinin birbirlerini görmesini sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde daha önce irtibatlandırılmamış 237 bin parmak izi, şahıslarla irtibatlandırıldı. Bu da 192 bin olayın aydınlatılmasını sağladı. DNA arşivi entegrasyonu sayesinde 23 bin 700 olay, şahıslarla irtibatlandırıldı. BALİSTİKA entegrasyonu ile de 298 olay aydınlatıldı."

Etkinlikte, olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yaparak, elde ettikleri bulgularla faili tespit etmek için mobil kriminal polis laboratuvarını kullandı.

Parmak izi verileri sistemdeki kayıtlarla eşleştirildi ve katil zanlısının kimliği ortaya çıkartıldı.

Mobil kriminal polis laboratuvarı Kıraç Antalya'da hizmete girdi
Mobil kriminal polis laboratuvarı Kıraç Antalya'da hizmete girdi
Mobil kriminal polis laboratuvarı Kıraç Antalya'da hizmete girdi
Mobil kriminal polis laboratuvarı Kıraç Antalya'da hizmete girdi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç' Antalya'da hizmete girdi - Son Dakika


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