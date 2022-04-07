Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç", Mersin polisine teslim edildi - Son Dakika
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Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç", Mersin polisine teslim edildi

07.04.2022 13:12
Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç", Mersin polisine teslim edildi

Mersin'de, polislerin her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak olaylardan hızlı sonuç alabilecekleri "Kıraç" isimli mobil kriminal polis laboratuvarı hizmete girdi.

Mersin'de, polislerin her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak olaylardan hızlı sonuç alabilecekleri "Kıraç" isimli mobil kriminal polis laboratuvarı hizmete girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, müdürlük binasında düzenlenen teslim töreninde, "Kıraç"ı inceledi.

Aslan, gazetecilere, mobil kriminal polis laboratuvarının çok sayıda ilde olduğu gibi kentte de hizmet vermeye başladığını söyledi.

"Kıraç"ın yüzde yüz yerli ve milli, çok fonksiyonlu ve 4 çeker bir araç olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"İçinden hiç inmeden çevresindeki olayları inceleyebileceğimiz, araştırabileceğimiz, çok fonksiyonlu bir aracımız. Bu tip araçlarımızla gücümüze güç katıyoruz. Bu aracımızı da buradaki güvenlik hizmetlerinde kullanacağız. Suç ve suçluluğu önleme çalışmalarına katkıda bulunacak. Aracın içerisinden parmak izini anında karşılaştırıp suç ve suçluyu bulabiliyorsunuz. Bu da inanılmaz bir hız getiriyor. Hızlı olduğunuz zaman da öne geçmiş oluyorsunuz, öne geçtiğiniz zaman da başarılı oluyorsunuz."

Senaryo gereği katil zanlısı ortaya çıkarıldı

Törenin ardından, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, senaryo gereği bir cinayet olayında delil araştırması yaptı.

Ekipler, faili tespit etmek için elde edilen bulguları mobil kriminal polis laboratuvarına götürdü.

Burada parmak izi verileri sistemdeki kayıtlarla eşleştirildi ve katil zanlısının kimliği ortaya çıkartıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mersin, Milli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç', Mersin polisine teslim edildi - Son Dakika


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