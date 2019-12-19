Mobil Kuaför Korkuteli 'de - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaför TIR'ı merkeze uzak mahalle ve yaylalarda hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Son olarak Korkuteli'nin kırsal mahallelerinde 191 vatandaşın saç kesimi ve bakımları yapıldı.



Kuaförün bulunmadığı kırsal bölgelerde kadın, erkek ve çocuklar için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför TIR'ının son durağı Korkuteli oldu. Mobil Kuaför ekipleri Korkuteli'nin Küçüklü, Kayabaş, Bahçeyaka, Kozağacı, Mamatlar, Yaeşiloba, Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ mahallelerinde vatandaşlara hizmet verdi. İlçeyi karış karış gezen ekiplerin bu hizmetinden kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk 191 kişi faydalandı. Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Kuaförler tarafından saçları kesilen kadınlar da ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. - ANTALYA