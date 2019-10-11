Son Dakika Haberleri: Mobil Kuaför Kumluca'da
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Mobil Kuaför Kumluca'da

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Kumluca halkının ayağına getirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Kumluca halkının ayağına getirdi. Mobil Kuaför Tırı ilçede iki gün boyunca 75 vatandaşa hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmet veren mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yapılıyor. İlçe ilçe dolaşan Büyükşehir Belediyesi mobil kuaförün son durağı Kumluca oldu. Mobil kuaför ekipleri Kumluca'nın Hızırkahya ve Yazır mahallelerinde vatandaşlara hizmet sundu. İki gün boyunca ilçede kalan mobil kuaförden kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk toplam 75 kişi faydalandı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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