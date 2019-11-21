Son Dakika Haberleri: Mobil Kuaför Tırı Gündoğmuş'ta
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Mobil Kuaför Tırı Gündoğmuş'ta

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Gündoğmuş halkının ayağına götürdü.

Mobil Kuaför Tırı Gündoğmuş'ta, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför hizmetini Gündoğmuş halkının ayağına götürdü. Mobil Kuaför Tırı ilçede üç gün boyunca 285 vatandaşa hizmet verdi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ilçe ilçe dolaşan mobil kuaför tırının son durağı Gündoğmuş İlçesi oldu. Kırsal bölgelerde kadınlar ve erkekler için hizmet veren mobil kuaför tırında genç, yaşlı ve çocuklara saç kesimi, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yapılıyor.


Mobil Kuaför Gündoğmuş'un Çaltı, Ümitli, Ortakonuş, Balkaya, Eskibağ, Güneycik, Serinyaka, Çiçekoluk ve Karaisa mahallelerinde hizmet verdi. 3 gün boyunca ilçede kalan mobil kuaförden kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk toplam 285 kişi faydalandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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