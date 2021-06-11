Talas Belediyesi'nin kırsaldaki "mobil kuaför" uygulaması vatandaşlardan ilgi görüyor - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallere yönelik başlatılan mobil berber ve kuaför uygulamasının vatandaşlardan yoğun ilgi görüyordüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaştan tam not alan uygulamada, talepte bulunan mahalle sakinlerinin tıraş ve saç bakımları yapılıyor.

Mobil ekip, başta hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet sunuyor.

Bugüne kadar 6 kırsal mahalleye ulaşan mobil berber ve kuaför uygulaması, haftanın 3 günü ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin, "Başkan Mustafa Yalçın tarafından mahallelerimize yönelik birçok hizmet yapılıyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de mobil berber hizmetidir. Kendisine yapığı çalışmalardan dolayı mahallem adına teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.