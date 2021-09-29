Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni - Son Dakika

Protokol imza töreni
Anahtar teslim töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Akreditasyon sertifikası töreni
Toplu fotoğraf çekimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mobil mutfak tırı hakkında bilgi alması
Bakan Soylu'nun mobil mutfak tırında çalışanlar ile sohbet etmesi
Bakan Soylu'nun gidişi
Mobil mutfak tırları detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA
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