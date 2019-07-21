Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı.

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı. Sabit telefonlarda numara taşıma ise 1 milyon 884 bin 496 oldu.

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