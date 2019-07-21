Son Dakika Haberleri: Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
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Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti

1 saat önce

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı.

Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti, System.String[]
Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı. Sabit telefonlarda numara taşıma ise 1 milyon 884 bin 496 oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:17 
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