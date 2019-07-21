Mobil numara taşıma sayısı 128 milyonu geçti
1 saat önce
Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı.
Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine ulaştı. Sabit telefonlarda numara taşıma ise 1 milyon 884 bin 496 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:17
Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar CHP Sözcüsü Öztrak'tan 11'inci Kalkınma Planı eleştirisi: Bu plan iflasın ifadesi Ameliyat sırasında hayatını kaybetti! Mide bulandıran olay otopside ortaya çıktı