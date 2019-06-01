Mobil ödeme için elektronik sistem

Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

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