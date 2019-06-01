Mobil ödeme için elektronik sistem
1 saat önce
Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.
Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:43
İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin'e veda mesajıyla duygulandırdı
Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu