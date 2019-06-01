Son Dakika Haberleri: Mobil ödeme için elektronik sistem
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Mobil ödeme için elektronik sistem

1 saat önce

Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

Mobil ödeme için elektronik sistem, System.String[]
Mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:43 
Ekonomi
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