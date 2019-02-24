Mobil ödeme kredi kartlarının tahtını salladı
45 dakika önce
Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, müşterilerinin yüzde 70'inin mobilden, yüzde 30'unun da bilgisayarlardan internet bankacılık hizmeti aldığını belirtti.
Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, müşterilerinin yüzde 70'inin mobilden, yüzde 30'unun da bilgisayarlardan internet bankacılık hizmeti aldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:55
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