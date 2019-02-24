Son Dakika Haberleri: Mobil ödeme kredi kartlarının tahtını salladı

Mobil ödeme kredi kartlarının tahtını salladı

45 dakika önce

Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, müşterilerinin yüzde 70'inin mobilden, yüzde 30'unun da bilgisayarlardan internet bankacılık hizmeti aldığını belirtti.

Mobil ödeme kredi kartlarının tahtını salladı, System.String[]
Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, müşterilerinin yüzde 70'inin mobilden, yüzde 30'unun da bilgisayarlardan internet bankacılık hizmeti aldığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:55 

CEO, Ekonomi
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