Mobil Oil Türk AŞ'den Türkiye'nin girişimci kadınlarına destek - Son Dakika

Mobil Oil Türk AŞ'den Türkiye'nin girişimci kadınlarına destek

25.12.2020 08:53
Mobil Oil Türk AŞ'den Türkiye'nin girişimci kadınlarına destek, System.String[]

Türkiye'de 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ'nin, yerel ve uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile...

Türkiye'de 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ'nin, yerel ve uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için girişimci kadınlara fırsatlar sunan WEConnect International ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile hayata geçirdiği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliği, kendi işini kuran çok sayıda kadına networklerini geliştirme imkanı sundu.

Mobil Oil Türk AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Mobil Oil Türk AŞ, Türkiye'nin girişimci kadınlarının tedarik zincirinde daha fazla güçlenmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Mobil Oil Türk AŞ'nin dünyanın birçok ülkesinde kendi işini kuran kadınlara, yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik, Mobil Oil Türk AŞ Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir ile TEB İşletme Bankacılığı Kullanıcı Deneyimi ve Ürün Tasarım Yöneticisi Seçil Kurt katıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda girişimci kadının katıldığı etkinlik, "Kurumlar Anlatıyor!-Satın Alma ve Tedarikte Çeşitlilik" başlıklı panel ile devam etti. Panelde, yerel ya da uluslararası büyük kurumların satın alma ve tedarik süreçlerine ilişkin bakış açısı mercek altına alındı.

Etkinlik, "Üyelerimiz WEConnect International'ı Anlatıyor" başlıklı oturumla devam etti. Oturumda, WEConnect International üyesi ve "WOMEN OWNED" sertifikalı iş yerlerinin sahipleri olan kadın konuşmacılar, WEConnect International'in sağladığı fırsatlar hakkında bilgi verdi.

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alındığı etkinlikte, WEConnect International'in üyesi ya da destekçisi olan birçok yerel ve uluslararası kurumsal şirketin yöneticilerinin katılımıyla paralel tanışma seansları düzenlendi. Söz konusu seanslarda, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki girişimci kadınlara ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara anlatma fırsatı da sağlandı.

Türkiye'deki çalışmalarını 8 yıldır sürdürüyor

Çalışmalarına 2009, Türkiye'deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, çalışmalarını 120'den fazla ülkede yürütüyor. WEConnect International'in kadın sahipliğindeki işletme ağına WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'in 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, uluslararası kurumların yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık "satın alma" bütçesinin bir bölümünün kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Farklı bölgelerdeki girişimci kadınlara ulaşılacak

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar yürüten ve ilkini düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliği ile üye sayısını artıran kuruluş, yıl sonuna kadar 500 girişimci kadına ulaşmayı planlıyor.

Pandemi döneminde çevrim içi olarak düzenlenmesine karşın yoğun ilgi gören etkinlik ile çok sayıda girişimci kadının WEConnect International ağının sunduğu avantajlardan faydalanması hedefleniyor.

Etkinlik ile İstanbul dışındaki girişimci kadınlara ulaşılması, kadınlara yeni iş birliği fırsatlarının sunulması amaçlanıyor.

WEConnect International ile başlattığı iş birliğine 2021 yılında da devam etmeyi planlayan Mobil Oil Türk AŞ, bu kapsamda Marmara, Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

Mobil Oil Türk AŞ, ayrıca girişimci kadınlara online eğitimler vermeyi de planlıyor.

Türk Ekonomi Bankası, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil Oil Türk AŞ'den Türkiye'nin girişimci kadınlarına destek - Son Dakika


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