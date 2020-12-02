Mobil Oil Türk AŞ ile WEConnect International'dan kadınlara network desteği - Son Dakika

Mobil Oil Türk AŞ ile WEConnect International'dan kadınlara network desteği

02.12.2020 10:41
Mobil Oil Türk AŞ ile WEConnect International'dan kadınlara network desteği, System.String[]

Türkiye'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanmasında faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ, dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile hayata geçirdiği...

Türkiye'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanmasında faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk AŞ, dünyanın birçok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile hayata geçirdiği örnek iş birliğiyle kadınlara networklerini geliştirme imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların iş hayatında daha aktif yer almaları adına diğer kurum ve kuruluşlara için de emsal teşkil edecek iş birliklerine imza atan Mobil Oil Türk AŞ, şimdilerde de Türkiye'deki kadınların sahip olduğu işletmeleri desteklemek, tedarik zincirinde güçlenmelerine destek olmak adına örnek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Mobil Oil Türk AŞ, dünyanın bir çok ülkesindeki kadın iş sahiplerine, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunmayı amaçlayan WEConnect International ile şirket sahibi kadınlarla büyük ölçekli kurumları aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Mobil Oil Türk AŞ ve WEConnect International'in iş birliği ile düzenlenen "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" etkinliklerinin ikincisinin 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinlik ile kadınların sahip olduğu şirketlerin, global ya da lokal büyük kuruluşların tedarik zincirlerine dahil olmaları, bu noktada oluşturdukları networkü daha da kuvvetlendirmeleri hedefleniyor.

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alınacağı etkinlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki iş sahibi kadınlara ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara anlatma fırsatı da sağlanıyor. Etkinlikte, WEConnect International'in üyesi ya da destekçisi olan birçok global ve lokal kurumsal şirketin yöneticilerinin katılımıyla paralel tanışma seanslarının gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor.

120 ülkede faaliyet gösteriyor

Çalışmalarına 2009, Türkiye'deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, dünyanın birçok ülkesinde şirket sahibi olan kadınlara, global ya da lokal büyük kurumların tedarik zincirine sokma hedefi ile çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Çalışmalarını 120'den fazla ülkede yürüten WEConnect International'in kadın sahipliğindeki işletme ağına, WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'in 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, global kurumların toplamda yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık "satın alma" bütçesinin bir bölümünü kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Maske üreten kadınlara da destek sağladı

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar yürüten kuruluş, bu yıl sonuna kadar ise kadınların sahibi olduğu 500 şirkete ulaşmayı amaçlıyor.

Pandemi döneminde de yürüttüğü çalışmalarla dünya genelinde maske ve benzeri ekipmanları üreten kadın üreticileri, tüm kurumsal alıcıları ile paylaşan WEConnect International, bu noktada da kadınların sahip olduğu şirketlerin ön plana çıkmasına destek sağladı.

Bu kapsamda WEConnect International üyelerinden ve dünyanın en büyük market zincirlerinden bir tanesi, Türkiye'deki bir maske üreticisinden maske almaya başladı ve çalışmaları halen devam ediyor.

Türkiye, Kadın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil Oil Türk AŞ ile WEConnect International'dan kadınlara network desteği - Son Dakika


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