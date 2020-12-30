Mobil Oil Türk AŞ, salgına rağmen 2020'yi hedeflerinin üzerinde kapatıyor

Mobil Oil Türk AŞ Genel Müdürü Münci Bilgiç, 2020 için yüzde 5 büyüme hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Hedeflerimizin ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Mobil Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya bölgesinde satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran bölge olmak bizlere ayrı bir gurur vesilesi oluyor." dedi.

Bilgiç, AA muhabirinin Mobil Oil Türk AŞ'nin 2020 performansı ve yeni yıldan beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgın öncesinde yıla hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Bilgiç, "Nisan ayı öncesine kadar 1. çeyrekte satışlarımız hedeflerimizle uyumlu gitti. Nisan ayından itibaren pandeminin etkilerini görmeye başladık. Haziranda kısıtlamaların kaldırılmasıyla hazırlıklarını tamamladığımız birçok ürün lansmanı yaptık. Tüketicilere yönelik, 10 litreye kadar karter hacmine sahip hafif ticari araçlar için, Ford markası onaylı Mobil Delvac LCV F 5W-30 10,5L ürünümüzle sektörde fark yarattık." dedi.

Geçen senenin sonunda da binek araçlara yönelik yeni ürünleri Mobil 10W40'ı piyasaya sürdüklerini anımsatan Bilgiç, "Bu sene bu ürünün etkilerini pozitif yönde gördük. Endüstriyel satışlarda, 1963 yılından beri kullanılan ve dünyanın en iyi hidrolik yağlarından birisi olarak kabul gören Mobil DTE 20 Serisi'nin yerine, uzun ömre sahip yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağ grubu olan yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni pazara sunduk. Yine endüstriyel ve ticari araçlar tarafında Mobilfluid 428'i lanse ettik, bütün tenekelerimizi yeniden tasarladık ve lansmanlarını yaptık." diye konuştu.

Bilgiç, iyi noktalarda yer alan, hizmet kalitesi üstün 10 yeni Mobil 1 Center'ı daha Mobil ailesine dahil ederek Türkiye'deki servis ağlarını büyüttüklerini ve e-ticarete yoğunlaşarak tüketicilere güvenilir resmi satıcıdan ulaştıklarını söyledi.

Bu yılın büyüme hedeflerini geçtiklerini belirten Bilgiç, "Hedeflerimizin ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Müşteri portföyümüzün artması, sahadaki ayak izimizin büyümesi, ürün gamımızın genişlemesi, bize pazar şartlarını iyi okuduğumuzu ve pazarda varlığımızı artırdığımızı gösteriyor ki bu da bizlerin gelecek için beklentilerini daha da güçlendiriyor. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz Mobil Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya bölgesinde satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran bölge olmak bizlere de ayrı bir gurur vesilesi oluyor." şeklinde konuştu.

"2021'de sahadaki varlığımız daha da artacak"

Yeni yıl beklentilerine değinen Bilgiç, "Yatırımlarımız, doğru stratejiler ve doğru iş modellerini uygulamamız, bunun karşılığı olarak tüketiciye daha çok ulaşabilmemiz nedeniyle 2021 yılından umutluyum. Önümüzdeki yıl, planlarımız çerçevesinde büyüyeceğimizi ve sahada varlığımızı daha da artıracağımızı düşünüyoruz. 5 yıllık hedeflerimizde 2023 için koyduğumuz planlara emin adımlarla gidiyoruz." dedi.

2021'in ilk yarısında yeni ürün lansmanları açısından yoğun bir dönem yaşayacaklarını belirten Bilgiç, "Bu, bizim Türkiye pazarına ve bölgeye olan güvenimizi gösteriyor. Pazara sunacağımız yeni ürünlerle ürün yelpazesinde eksik kaldığını düşündüğümüz ürünleri tamamlayıp pazarın gereklerini sahaya yansıtacağız. Bu şekilde direkt satış ekiplerimizin ve distribütörlerimizin satış kapasitelerini ve tüketici taleplerini karşılayabilme, daha kaliteli ürünler sunabilme kabiliyetlerini en üst noktaya çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Bilgiç, değişen pazar şartlarına göre ürün yelpazelerini güncelleyeceklerini ve sağlam ürün gamıyla pazarda fark yaratacaklarını dile getirdi.

"F1'deki tanıtımlar ile tüm dünya İstanbul'un güzelliklerini yeniden gördü"

Salgın süresince sağlık kuruluşlarını desteklemeye devam ettiklerini belirten Bilgiç, "Hastanelere hijyen ürünleri, sağlık ekipmanları, maske ve koruyucu ekipman yardımları yaptık. Okullara-vakıflara bilgisayar gibi ekipman yardımları yapmaya devam ettik. Türkiye'de kendi işini kuran, girişimci kadınları desteklemek, tedarik zincirinde güçlenmelerine destek olmak adına WEConnect International ile iş birliği çalışmalarımız bu sene de devam etti." dedi.

Bilgiç, söz konusu iş birliği doğrultusunda iki adet "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı-İstanbul ve Ötesi" toplantısı gerçekleştirdiklerini ve etkinlikle kadın girişimcilerin uluslararası ya da yerel büyük kuruluşların tedarik zincirlerine dahil olmalarını ve oluşturdukları networku daha da kuvvetlendirmelerini hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen F1 Grand Prix'sine Mobil 1'in de teknoloji ortağı olduğu Aston Martin Red Bull Racing takımının katıldığını hatırlatan Bilgiç, "Aston Martin Red Bull Racing, yarıştan önce muhteşem bir tanıtım videosu çekti. Bu vesileyle tüm dünyaya İstanbul'un güzelliklerini yeniden göstermiş olduk. Bu tanıtım videosuna ve yarış haftası boyunca paylaşılan tüm yazılı-görsel materyallere dünya çapından çok iyi geri dönüşler aldık." diye konuştu.

"Üretimimizi hiç durdurmadan Türkiye'nin madeni yağ ihtiyacına cevap verdik"

Hem distribütör hem de direk satışları olmasına karşın distribütör satışlarının daha ağırlıklı olduğunu aktaran Bilgiç, "Distribütörlerimizin karantina sonrası sahaya hızla çıkması ve müşteri taleplerine cevap vermesi pandeminin işimize etkisini en aza indirdi. Pandemiye bağlı sağlık ve hijyen önlemlerine göre saha ve müşteri ziyaretlerini gereken en uygun seviyeye indirdik, müşteri taleplerimize hijyen kurallarına uyarak cevap verdik. Distribütör çalışanlarımız kendilerini evde kalmış hissetmedi ve ziyaretlerini çevrim içi olarak da gerçekleştirdiler. Üretimimizi hiç durdurmadan Türkiye'nin madeni yağ ihtiyacına cevap verdik." şeklinde konuştu.

Fabrika çalışanları için sosyal mesafe alanları yarattıklarını belirten Bilgiç, "Personelimiz için servis sayısını artırdık, hijyen önlemlerini sıkılaştırdık. Araçları sürekli dezenfekte ettik. Beyaz yakalı çalışanları dönüşümlü çalışma sistemine geçirerek sosyal mesafe kurallarına uyumu sağladık. Merkez ofis çalışanlarımızı evden çalışmaya teşvik ettik, ofis kullanımını minimum düzeye indirdik." dedi.

Bilgiç, dijital ortamda eğitim, seminer gibi aktivitelerle çalıştıklarını kaydederek, "Müşterilere yönelik webinarlar yaptık. Youtube'u, dijital kanalları çok iyi kullandık. 'Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği' konusunda da motor yağı değişimi yapan paydaşlarımızla yakın çalışarak, konuya ilişkin çevirim içi eğitimleri yaptık. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve gerektiğinde sahada karşılaştıkları soruları doğru yönlendirmelerle müşterilerine yol göstermelerine yardımcı olduk." diye konuştu.

"Hedefimizi Türkiye'nin üretiminin düşmeyeceği üzerine kurguladık"

Mobil Global Planlama Departmanı'nın, Kovid-19 nedeniyle ekonomi ve yağ satışları açısından en az etkilenecek ülkelerden biri olarak Türkiye'yi belirlediğini söyleyen Bilgiç, şöyle devam etti:

"Hedeflerimizin buna göre revize edilmesi tavsiye ediliyordu, hedefimizi Türkiye'nin üretiminin düşmeyeceği, sanayisinin daha da gelişeceği üzerine kurguladık. Öngörülerimizden biri de pandemiyle beraber insanların iç turizme yönelmesiydi. Herkes yeni normale geçiş olan haziran ayıyla beraber araçlarıyla iç turizme yönelik tatile çıkmaya başlayacak, uçakla seyahattense otomobiller geçmiştekine göre daha fazla kullanılacak diye düşündük. Nitekim öyle oldu. Pandemiden sonra çok daha hızlı hareket edebiliriz düşüncesiyle, hazirandan itibaren hızlı bir çalışma ortamına girdik. Tüketicilerin ürünlerimize ulaştığı özel servislerde ve tamircilerde Kovid-19'un hayatımıza getirdiği yeni koşullara uygun önlemleri alarak başladık. Çalışanlarımız, fabrikamız ve distribütörlerimizin sağlık ve emniyetine maksimum özen gösterdik, hiçbir sıkıntı yaşamadan senenin sonuna geldik. Sağlık konusunda azami dikkat göstermeye devam ediyoruz."

Bilgiç, Türkiye'de üretilen veya satılan yağın tüm girdilerinin bir şekilde dövize endeksli olduğunu kaydederek, "Satışta ise denizcilik ve havacılık satışları haricinde genellikle TL üzerinden gerçekleşiyor. Devalüasyonun yüzde 30, enflasyonun yüzde 14 oluşu sadece madeni yağ piyasası değil, tüm üreticiler üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturmakta, birim karlılıklara etki etmektedir." ifadelerini kullandı.

Salgının da etkisiyle üreticilerin gerçekten zor bir yıl yaşadığını bildiren Bilgiç, "Bu baskının en azından bir kısmını bünyemizde aldığımız tasarruf tedbirleriyle karşılamaya çalıştık. Bu tasarruf tedbirlerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Türk çalışanları ve yöneticileri olarak bu tip ortamlarda çalışmaya alışkınız, aldığımız tedbirlerle ve pazardaki hareketlerle her zaman olduğu gibi bu süreci de iyi yönettik, iyi yönetmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.