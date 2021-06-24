Üye Girişi
Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek - Son Dakika

Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek

24.06.2021 16:04
Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek, System.String[]

Mobil Oil Türk A.

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş., Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınları, sektörünün öncüsü yerel ve uluslararası kurumlarla buluşturdu.

Bu kapsamda Mobil Oil Türk A.Ş.'nin dünyanın birçok ülkesinde kendi işini kuran kadınlara, yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları için fırsatlar sunan WEConnect International ile düzenlediği "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Sektörünün öncüsü kadınlar başarı hikayelerini anlattı!

Etkinlik; WEConnect International Türkiye Direktörü Nilay Çelik ile Mobil Oil Türk A.Ş. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Otomotiv Müşteriler Müdürü Eda Demir'in açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra ise "Kurumlar Anlatıyor! – Satın Alma ve Tedarikte Çeşitlilik" başlıklı bir panel düzenlendi. Nilay Çelik'in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde; ExxonMobil Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Stratejik Müşteriler Müdürü Handan Karakaş, Medtronic Medikal Teknoloji CEMA Bölge Satın Alma Müdürü Ozan Sam ve Merck Sharp Dohme İlaçları Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satın Alma Lideri Sinem Oflaz konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik daha sonra, Eda Demir'in moderatörlüğünü yaptığı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kadın kurucuların, girişimci kadınlar için de örnek teşkil edecek başarı hikayelerini aktardığı "Kadınlar Başarı Hikayelerini Anlatıyor" konulu panel ile devam etti.

Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek

Paralel tanışma seansları yoğun ilgi gördü!

Kurumsal firmaların satın almaya ve tedarikte çeşitliliğe yönelik bakış açılarının ele alındığı etkinlikte WEConnect International'in üyesi ya da destekçisi olan birçok yerel ve uluslararası kurumsal şirketin yöneticilerinin katılımıyla paralel tanışma seansları düzenlendi. Yoğun ilgi gören seanslarda, Çukurova, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki girişimci kadınlara ürün ve servislerini söz konusu kurumsal firmalara anlatma fırsatı da sağlandı. "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin üçüncüsü Kişisel Verimlilik ve Önceliklendirme Eğitimi" ile sona erdi.

Çalışmalarını 120'den fazla ülkede sürdürüyor!

Çalışmalarına 2009, Türkiye'deki faaliyetlerine ise 2012 yılında başlayan WEConnect International, dünyanın birçok ülkesindeki girişimci kadınların; yerel ya da uluslararası büyük kurumların tedarik zincirine dahil olmaları hedefi ile çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Çalışmalarını 120'den fazla ülkede yürüten WEConnect International'in kadın sahipliğindeki işletme ağına, WECommunity sistemi üzerinden kayıt olan kadınlar, diğer tüm işletmelerle bağlantı kurabiliyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede ofisi olan WEConnect International'in 350'yi aşkın kadın sahipliğinde şirket üyesi bulunuyor. WEConnect International, uluslararası kurumların toplamda yıllık yaklaşık 1 trilyon dolarlık "satın alma" bütçesinin bir bölümünü kadın sahipliğindeki işletmelere yönlendirilmesine destek olmayı hedefliyor.

Toplamda 250'ye yakın kadın girişimciye ulaşılacak!

Kadınların sahibi olduğu işletmeleri desteklemek adına çalışmalar başlatılan "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliği ile üye sayısını artıran kuruluş, üç etkinlik ile birlikte 150'ye yakın kadına ulaştı. Pandemi kapsamında alınan önlemlerin ardından online olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinlik serisi ile çok sayıda girişimci kadının WEConnect International ağının sunduğu avantajlardan faydalanması hedefleniyor. Söz konusu etkinlik ile İstanbul dışındaki girişimci kadınlara ulaşılması ve tüm bunlarla birlikte girişimci kadınlara yeni iş birliği fırsatlarının sunulması ve alanında uzman isimler tarafından farklı konu başlıkları altında çok sayıda eğitimin verilmesi amaçlanıyor. Etkinlik serisinin dördüncüsünün de İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki kadınların katılımıyla bu yıl düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca "Satın Almacıyla Sanal Tanışma Toplantısı – İstanbul ve Ötesi" etkinliğinin dördüncüsü ile 100 kadına daha ulaşılması amaçlanıyor.

Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek

İstanbul, Çukurova, Türkiye, Türk, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti 17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
16:26 Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye bölündü
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu         
17:27
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi         
17:17
Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor         
17:16
M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı         
17:15
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobil Oil Türk'ten kadın girişimcilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement