Mobil Oil Türk'ten yeni servis yatırımları - Son Dakika

Mobil Oil Türk'ten yeni servis yatırımları

28.03.2021 17:24
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Ülkemizde 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.

CARMEDYA.COM – Ülkemizde 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kapsamlı yağ değişimi ve hafif bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center'lara yatırım yapmayı sürdürüyor.

2020 yılında pandemiye rağmen 10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, 2021 yılına da yeni yatırımlarla başladı. Bu kapsamda, Sakarya'da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center'la birlikte Türkiye genelindeki Mobil 1 Center sayısı 75'e çıktı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle iç pazarda ertelenen talebin satış ve servis trafiğini artıracağını öngörmüştük. Adımlarımızı da buna göre atarak piyasanın ihtiyaç duyacağı yeni ürün gruplarını pazara sunduk. Bununla birlikte, sürücülerin uzun süredir çalıştırmadığı araçlarının yağ ve bakımı için servislere yöneleceğini de biliyorduk. Sonuç olarak, Mobil 1 Center hizmet noktalarımızın sayısını pandemiye rağmen artırdık. Bu sene sonuna kadar 10 yeni Mobil 1 Center daha açmayı hedefliyoruz" dedi.

"Servislerdeki yoğunluk iki katına çıkacak"

Havaların ısınmasıyla birlikte araç hareketliliğinin yeniden artmasını beklediklerini dile getiren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Hava sıcaklıklarının artması, tatil dönemlerine girilmesi ve her şeyden önemlisi aşı çalışmalarıyla birlikte pandemi koşullarının gevşemesi sonucunda, bu sene de iç turizmde yoğun bir dönem bekliyoruz. Yaşanan bu yoğunluk servislerdeki hareketliliği iki katına çıkaracaktır. Geçen sene Mobil Delvac LCV F 5W30 10.5 Litre, Mobil DTE 20 Ultra ve Mobilfluid 428 gibi ürünlerimizin lansmanını yapmıştık. Bu sene özellikle binek araçlara yönelik yepyeni çözümlerimizle tüketicilerin karşısına çıkacağız. Hizmet kalitesi ve sağladığımız geniş ürün gamıyla otomobil kullanıcılarının bütün yağlama ihtiyaçlarını karşılayan Mobil 1 Center'larımız da yine yoğun dönemde tüketicilere hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

15 dakikada ücretsiz 10 nokta kontrolü

Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar gerçekleşen bu 10 kritik nokta kontrolü, uzman ekiplerce sadece 15 dakikada sağlanabiliyor. Araç motorunun tüm yağ ihtiyaçlarını otomobil üreticisi tavsiyelerine göre en yüksek standartlarda karşılayan ve Türkiye genelinde yaygın bir ağa sahip olan Mobil 1 Center hizmet noktalarında, tüm Mobil 1 motor yağları serisi ise eksiksiz olarak yer alıyor.

Mobil Oil Türk'ten yeni servis yatırımları

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mobil Oil Türk'ten yeni servis yatırımları - Son Dakika


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