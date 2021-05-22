Mobil Oil Türk, Türkiye'de hibrit araçlara özel motor yağı üretmeye başladı

Mobil Oil Türk A.Ş., hibrit motorlu araçların kullanımına uygun Mobil Super 3000 0W-20 motor yağını Türkiye'deki tesislerinde üretmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mobil'in dünya çapındaki 30 madeni yağ harman fabrikasından birisi olan Mobil Oil Türk A.Ş.'nin tesislerinde üretilen Mobil Super 3000 0W-20, özellikle hibrit motorlu araçların yağ ihtiyaçlarını karşılayabilen sentetik motor yağı çözümü olarak öne çıkıyor. 0W-20 sınıfının istendiği Honda ve Toyota markalı araçlarla da uyumluluk sağlayan Mobil Super 3000 0W-20, Ford WSS-M2C947-A gerekliliklerini de karşılıyor.

Türkiye'de otomotiv yağlarında Mobil 1, Mobil Super, ticari araç yağlarında Mobil Delvac ve endüstriyel yağlarda ise Mobil SHC serisi olarak bilinen sentetik yağları pazara sunan Mobil Oil Türk A.Ş. dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da sayısı hızla artan hibrit araçlara yönelik önemli bir adım attı. Şirket bu kapsamda, hibrit motorlu araçların kullanımına uygun Mobil Super 3000 0W-20 motor yağını Türkiye'deki tesislerinde üretmeye başladı.

Açıklamada Mobil Super 3000 0W-20'a ilişkin "Barındırdığı teknolojiyle aşırı ve düşük sıcaklıktaki çalışma koşullarında çamur oluşumuna, motor paslanmasına ve korozyonuna karşı koruma sağlıyor. Ürün aynı zamanda, geniş bir sıcaklık aralığında optimum viskozite ve akışkanlık özellikleri sunuyor. Motor ömrünün uzatılmasına da yardımcı olan Mobil Super 3000 0W-20, zor çalışma koşullarında üst düzey yüksek sıcaklık koruması sağlarken, aynı zamanda motor soğutmasına yardım ediyor. " ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'deki hibrit araç sayısı ciddi seviyede arttı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hızla büyüyen bir hibrit araç pazarı var. Özellikle son iki yılda Türkiye yollarındaki hibrit araç sayısı ciddi seviyede arttı. Son olarak, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'daki hibrit araç satışları arasında ilk 10'a girmemiz de bunun en somut göstergesi oldu. Bu doğrultuda, hızla büyüyen hibrit pazarına yönelik Türkiye'de, yani yerinde üretim yapmak uzun süredir gündemimizdeydi. Mobil Super 3000 0W-20'yi buradaki üretim tesislerimizde üretirken, hem iç pazara sunmak hem de farklı ülkelere ihraç etmek bizler için oldukça mutluluk verici bir gelişme. Mobil olarak, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik özel çözümlerimizle tüketicilerin yanında olmaya, onlara kaliteli ve güvenli ürünler sunmaya devam edeceğiz."