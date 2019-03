Mobil Oil Türk ve Go İşbirliklerini Petroleum Istanbul'da Pekiştirecek

Mobil Oil Türk, yeni nesil yakıt istasyonu GO ile yürüttüğü 6 yıllık işbirliğini dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, petrol ve LPG sektörünün İstanbul 'daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019'da GO standında yer alarak pekiştirecek. Türkiye 'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini yürüten Mobil Oil Türk A.Ş., Türkiye'nin yeni nesil yakıt istasyonu GO ile markanın faaliyetlerine başladığı 2013 yılından bu yana yürüttüğü 6 yıllık işbirliklerini Petroleum Istanbul 2019'da pekiştirecek. Yapılan açıklamada; Mobil Oil Türk 'MobilTM' markası ile alanında dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, 28-30 Mart tarihleri atasında gerçekleştirilecek petrol ve LPG sektörünün İstanbul'daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019'da GO standında yer alacak.Tüm bunlarla birlikte Mobil Oil Türk A.Ş.'nin standını ziyaret eden katılımcılar, Formula 1 aracında VR gözlük teknolojisi ile yarış heyecanını da deneyimleyebilecek.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Mobil Oil Türk A.Ş. olarak hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sektördeki birçok isme yürüttüğümüz projelerle örnek oluyoruz. ve projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olması da bizim için çok kıymetli. 6 yıldır GO ile yürüttüğümüz işbirliği de bu çalışmalar arasında yer alıyor. Bu birlikteliğimizi daha uzun yıllar devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliğinin dünyanın önde gelen sentetik yağ markası Mobil 1TM'in sunduğu avantaj ve faydalardan daha çok kullanıcının faydalanması adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL