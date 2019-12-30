"Mobil onarım ekibi" 500 okulda tadilat yaptı - MUŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mobil onarım ekibi' 500 okulda tadilat yaptı - MUŞ - Son Dakika

"Mobil onarım ekibi" 500 okulda tadilat yaptı - MUŞ

6 saat önce

Muş'ta özellikle köylerdeki okulların bakımının yapılması için oluşturulan 5 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", 2019'da yaklaşık 500 okulda onarım yaparak bu iş için ayrılan bütçeden ayrılan kaynaktan tasarruf edilmesini sağladı.

Muş'ta özellikle köylerdeki okulların bakımının yapılması için oluşturulan 5 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", 2019'da yaklaşık 500 okulda onarım yaparak bu iş için ayrılan bütçeden ayrılan kaynaktan tasarruf edilmesini sağladı.

Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla, köylerdeki okullarda ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi, arıza ve tahribatın onarılması amacıyla elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı ve kaynakçıdan oluşturulan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Köyleri dolaşarak okulların ihtiyaçlarını belirleyen onarım ekibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan kaynak ve malzeme desteğiyle binaların bakım ve onarımını yapıyor.

2019'da kent merkezi ve ilçelerdeki 500 okulda çalışma yapan ekip, bu sayede tatil döneminde okulların onarımı için ayrılan kaynaktan da tasarruf edilmesine katkı sunuyor.

Mobil Onarım Ekibi, en son kente 25 kilometre mesafedeki Eralanı köyüne giderek, kalorifer petekleri patlayan okuldaki arızaya müdahale etti.

"Her arızaya müdahale edebiliyorlar"

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekibin, sıraların onarımından merdiven korkuluklarına, kapı kollarından su ve elektrik tesisatına kadar tüm işleri yapabildiğini söyledi.

Ekibin çalışmaya hem okullardaki sıkıntılara daha hızlı müdahale edebildiklerini hem de kaynaklardan tasarruf etme imkanı bulduklarını bildiren Engin, şunları kaydetti:

"Bu ekibin ilimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Uzak köy okullarımız var. Zaman zaman ziyaret ederek eksiklerini tespit ediyoruz. Mobil ekibimiz giderek anında müdahale ediyorlar. Mesai kavramları yok. Acil bir olay olduğunda hemen gidiyorlar. Bunun hem devletimize hem de kurumumuza maddi katkısı oluyor. Yaşanan arızalara dışarıdan birini göndermemiz hem çok zor hem de çok masraflı oluyor. Her arızaya müdahale edebilecek meslek grubundan kişiler ekipte bulunuyor."

"Yaklaşık 500 okulda çalışma yaptık"

Ekip sorumlusu Orhan Aras ise Eralanı köyündeki okulun patlayan peteklerini değiştirdiklerini belirterek, "Buraya gelmişken kırılan korkulukları onardık. Muslukları değiştirdik. 5 kişilik ekipte her meslekten usta var. Bu yıl yaklaşık 500 okulumuzun onarımını yaptık. Öğretmenlere iş bırakmıyoruz. Öğretmenlerin yapacağı bir çok iş var. Onların çocukların eğitimiyle ilgilenmeleri gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince okulların eksikliklerini gideriyoruz." diye konuştu.

Mobil onarım ekibi 500 okulda tadilat yaptı - MUŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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