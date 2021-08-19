"MOBİL ONARIM EKİBİ" KÖY OKULLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIYOR - Son Dakika
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"MOBİL ONARIM EKİBİ" KÖY OKULLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIYOR

19.08.2021 16:29
"MOBİL ONARIM EKİBİ" KÖY OKULLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIYOR

Ağrı'nın Tutak ilçesinde oluşturulan "Mobil Onarım Ekibi" okulların bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirirken gönüllü öğretmenler de mobil ekiplere yardımcı oluyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde oluşturulan "Mobil Onarım Ekibi" okulların bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirirken gönüllü öğretmenler de mobil ekiplere yardımcı oluyor. Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sıva, boya, kaynak, tesisat ve elektrik ustalarından oluşturulan ekip, kırsalda bulunan okulların bakım ve onarımını yapmak için günün ilk saatlerinde köylere gidiyor. Kırsalda 68 okulun bulunduğu ilçede çalışma yapan mobil ekip; okulların kapı, pencere, tesisat ve elektrik gibi işlerini onarıp ardından sınıfların ve okulların dış cephelerini boyuyor. Okullarda temizlik çalışması da yapan ekibe gönüllü öğretmenler de destek veriyor.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Tutak, Ağrı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'MOBİL ONARIM EKİBİ' KÖY OKULLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIYOR - Son Dakika


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