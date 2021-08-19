"MOBİL ONARIM EKİBİ" KÖY OKULLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIRLIYOR - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçesinde oluşturulan "Mobil Onarım Ekibi" okulların bakım, onarım ve tadilat işlerini gerçekleştirirken gönüllü öğretmenler de mobil ekiplere yardımcı oluyor. Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sıva, boya, kaynak, tesisat ve elektrik ustalarından oluşturulan ekip, kırsalda bulunan okulların bakım ve onarımını yapmak için günün ilk saatlerinde köylere gidiyor. Kırsalda 68 okulun bulunduğu ilçede çalışma yapan mobil ekip; okulların kapı, pencere, tesisat ve elektrik gibi işlerini onarıp ardından sınıfların ve okulların dış cephelerini boyuyor. Okullarda temizlik çalışması da yapan ekibe gönüllü öğretmenler de destek veriyor.