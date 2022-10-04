Mobil oyun platformu, 57 ülkeden yayıncıyla ortaklık programı yürütüyor - Son Dakika
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Mobil oyun platformu, 57 ülkeden yayıncıyla ortaklık programı yürütüyor

04.10.2022 11:36
Mobil oyun platformu, 57 ülkeden yayıncıyla ortaklık programı yürütüyor

Mobil oyun platformu BlueStacks 57 ülkeden yayıncıyla ortaklık programı yürüttüğünü duyurdu.

Mobil oyun platformu BlueStacks 57 ülkeden yayıncıyla ortaklık programı yürüttüğünü duyurdu. Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan BlueStack Kurucu su ve CEO'su Rosen Sharma, "Android platformundaki 2 milyonu aşkın oyunu bilgisayarda oynamayı mümkün kılan BlueStacks olarak, video oyun odaklı içerik üreticilerine, YouTube yayıncılarına ve oyun odaklı internet sitelerine emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri bir gelir modeli sunuyoruz" dedi.

Şirket olarak sundukları ortaklık programı sayesinde içerik üreticilerinin katıldıkları platform üzerinden alabilecekleri özel bağlantılara gelen tıklama ve indirme başına gelir elde edebildiklerini belirten Sharma, "Bugün BlueStacks olarak sunduğumuz iş ortaklığı programı, 57 ülkeden çok sayıda katılımcıya ulaştı. Aylık 60 ila 80 bin dolar arası gelir elde eden iş ortaklarımız var. Programa katılanlar, kendilerine özel platform üzerinden BlueStacks çatısı altında sunulan 500'ü aşkın mobil oyun teklifini, komisyon oranlarını ve diğer istatistikleri inceleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

BLOG, FORUM, İNTERNET SİTESİ, TWITCH ve YOUTUBE YAYINCILARI KATILABİLİYOR

Programa herhangi bir platformda video oyun odaklı özgün içerikler üreten ve belirli bir hedef kitleye seslenebilen tüm içerik üreticilerinin katılabildiğini hatırlatan Rosen Sharma, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Platforma kayıt olanların içerik mecralarında ilgili yerlere konumlandırdıkları bağlantılara yönelik tüm tıklama ve indirme gibi aktiviteler, gerçek zamanlı olarak kaydediliyor. Minimum ödeme eşiğine ulaşan tüm içerik üreticileri, ödemelerini sistemde kayıtlı hesap numaralarına zamanında alabiliyor. İlgilenen herkesi tüm ayrıntılar ve ortaklık programına kayıt için BlueStacks.com adresine bekliyoruz."


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Kaynak: DHA

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