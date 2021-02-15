Mobil oyun platformu yeni sürümünü yayınladı

Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında sayılan BlueStacks, Robusta kod adı ile yeni güncellemesini yayınladı. Platform, FPS kilidi, uzun uçuş, Eko modu ve ARM desteği gibi özelliklere sahip yeni sürümüyle yüzde 40 daha az bellek kullanıyor.

Pandemi nedeniyle evde geçirilen sürenin artışı, insanların boş zamanlarını değerlendirme şeklini değiştirirken eğlence ihtiyacını gidermek için başvurulan ilk adres oyunlar oldu. Newzoo tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2021'de dünya çapında yaklaşık 2,8 milyar oyuncunun görülmesi bekleniyor. Oyuncu sayısında beklenen artışın ise oyun geliştiricilerin piyasaya daha kapsamlı oyunlar sürmesini, daha fazla mobil oyuncunun kesintisiz oyun oynamasını ve PC tabanlı oyun platformlarına geçişin artmasını beraberinde getireceği öngörülüyor. Bu kapsamda oyun platformları da oyuncuların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Mobil oyun platformu BlueStacks, şimdiye kadarki en büyük ve gelişmiş güncellemesini yayınladığını duyurdu. Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada Robusta kod adı ile yayınlanan BlueStacks 5 (Beta) güncellemesinin önemli ölçüde daha az bellek tüketip, ARM desteği sağlamak için yeniden kodlandığı belirtildi.

BlueStacks olarak yayınladıkları güncellemede hıza ve güce odaklandıklarını belirten platformun CEO'su Rosen Sharma, "Standart bir kullanıcı, her gün ortalama 5 saatini mobil oyunlar oynayarak geçiriyor. Ancak mobil oyunlar bu kadar uzun oyun süreleri için tasarlanmadı. Bizler de geliştirdiğimiz BlueStacks 5 (Beta) güncellemesinin FPS kilidi ve uzun uçuş özellikleri ile uzun oyun seansları ile sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyoruz. Önemli ölçüde geliştirilmiş olan daha hızlı yükleme ve başlatma süreleriyle, oyuncular artık performans odaklı bir oyun deneyimi yaşayabilecek. Dahası, birçok oyuncu PC'de yüklü uygulamalar arası geçiş yapma eğiliminde olduğundan, 'Eko Mod' özelliğimiz de buna her zamankinden daha verimli bir şekilde izin verecek. Çoklu Cloud Sunucu Yöneticisi ve Eco Mod ile oyuncular daha fazla oturumu daha hızlı ve en az gecikmeyle çalıştırabilecek. Bu da oyun kontrolleri ve ara yüz iyileştirmelerine ek olarak, kusursuz bir oyun deneyimi sunacak" dedi.

RAM KULLANIMINI YÜZDE 40 AZALTACAK

Uygulamada kullandıkları teknoloji ile oyun geliştiricilerinin herhangi bir ek çalışma yapması gerekmeden oyunların PC, Mac ve diğer cihazlarda çalışacak şekilde optimize edilmesine imkan verdiklerini ifade eden yeni sürümünün Baş Mimarı Sharad Agarwal ise "Bu, hem Android hem de Mac'teki iOS uygulamalarında eksik olan önemli bir özellik. BlueStacks App Player kullanıcılarının, iOS uygulamalarıyla önemli ölçüde genişlediğini görüyoruz ve ARM bunun için oldukça önemli bir teknoloji. Çünkü ARM cihazları ikili çeviriye ihtiyaç duymadıkları için Android uygulamalarını çalıştırmada x86 cihazlarına göre çok daha avantajlı. Tüm bunların yanında önceki sürüme göre RAM kullanımında da yüzde 40 azalma sağlıyoruz" diye konuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA 500 MİLYONDAN FAZLA OYUNCUNUN YORUMLARI DİNLENDİ"

Güncelleme kapsamında getirdikleri yenilikleri, tamamen oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiklerini de vurgulayan Agarwal, "Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcımızın tüm yorumlarını dinledik ve dikkate aldık. Şimdi de onların talepleri doğrultusunda yüksek donanım özelliklerine ihtiyaç duymayan, kullanımı kolay, hızlı performans gösteren bir oyun platformunda sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyoruz. Bu sayede yalnızca oyuncularımızı değil iş ortaklarınızı da memnun etmeyi başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir BlueStack ile iş ortaklığı bulunan Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac'ın Geliştiricisi Yoozoo Games'in Global Pazarlama Direktörü Ken Huang de konuya ilişkin olarak "Yoozoo, BlueStacks ile yıllardır çalışıyor. En önemli pazarlama ortaklarımızdan biri olarak, en sadık oyuncuları edinmemizi artırmada etkili oldular ve onlarla çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. En son BlueStacks 5 sürümü için heyecanlıyız ve yeni sürümünün oyuncular için harika bir deneyim olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.