Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu - Son Dakika
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Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu

12.04.2021 10:29
Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu

Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CznBurak ile partnerliğini ve CZN Burak ile ilgili bir mobil oyun geliştireceğini duyurdu.

Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny 'den yaptıkları duyuru ile ünlü restaurant zinciri sahibi Burak "CZN Burak" Özdemir ile partnerliğini duyurdu.

Şirket, CZN Burak ile ilgili bir oyun geliştireceklerini söyleyen şirket oyuncuların bu oyunda Burak Şef'in dünyasını keşfedeceğini ifade etti.

Boss Bunny şirketi CEO & Kurucu Ortağı Geraint "G" Bungay'ın yaptığı açıklamalar bu şekilde. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bilgi ise henüz duyurulmadı.

Kaynak: Playerbros
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