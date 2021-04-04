Mobil oyun ve film prodüksiyon şirketlerinden iş birliği - Son Dakika

PUBG MOBILE, aksiyon filmi Godzilla vs. Kong ile yaptığı iş birliği yaptıklarını duyurdu. İş birliği kapsamında film, sinemalarda yayınlanacak.

PUBG MOBILE, Legendary Pictures ve Warner Bros. Pictures'ın oyun için çeşitli temalarda içerikler sunan macera filmi Godzilla vs. Kong kutlamaları için özel bir oyun içi etkinlik hazırlamak adına Legendary Entertainment ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. Film, uluslararası sinema salonlarında gösterime girdikten sonra 31 gün boyunca HBO Max'te yer alacak.

FİLMİN YÖNETMENİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu ayın başlarında, Godzilla vs. Kong filminin yönetmeni Adam Wingard, PUBG MOBILE'ın yıldönümünü sosyal medyadan kutlayarak oyun ve film arasındaki yaklaşan iş birliğini duyurdu. Yayınladığı videoda oyuncuların hem Godzilla hem de Kong ile etkileşime girebilecekleri özel bir oyun modunu tanıtan Wingard, bu şekilde, oyuncuların, filmin vahşi Goliath temalı içeriklerinin kilidini açma ve toplama şansına sahip olacağını da söyledi.

YENİ MODA: PALYAÇOLARIN PÜF NOKTALARI

Yaklaşan PUBG MOBILE x Godzilla vs. Kong'a ek olarak, oyuncular yepyeni bir mod olan "Palyaçoların Püf Noktaları" ile tanıştı. 10 Mayıs'a kadar, palyaçolar oyun içi Yıldönümü Kutlama Meydanı'nda oyuncular, Erangel'e yeni eklenen Palyaço Dükkanı Aracında Palyaço Jetonları toplayabilir ve bunları çeşitli savaş malzemeleri ve stratejik gereçlerle takas edebilirler. Oyuncular artık interaktif melodileri aktive etmek için Müzik Grafiti duvarındaki kareleri de süsleyebilecekler.