Mobil oyunlara olan ilgi azalıyor mu?

Akıllı telefon dünyasında kıyasıya rekabet artarak devam ediyor. Şirketler, bu sektörde varlığını sürdürebilmek için çeşitli özelliklerde modellerini piyasaya sürüyor. İşlemci gücünün artmasıyla birlikte oyun odaklı akıllı telefonlar da bu alanda kendine önemli bir yer buluyor. Ancak yeni çıkan oyun uygulamaları verileri, akıllı telefonlarda oyun oynama dönemi ile ilgili soru işaretlerinin olduğunu söylüyor.

App Store'da ilk kez oyun uygulamalarındaki harcama geri planda kaldı

Uygulama analitik firması Sensor Tower, 2022'nin ikinci çeyreğindeki hareketleri inceleme altına aldı. Şirket, bu inceleme sırasında ilginç bir istatistiğe rastladı. 2008'den beri iOS'ların mağazası olan App Store'da ilk kez oyun uygulamaları diğer uygulamaların gölgesinde kaldı.

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Bu zamana kadar App Store'da yapılan ödemelerin büyük kısmını hep oyun uygulamaları kapsıyordu. Son yapılan analizde bu durumun değiştiği gözlemlendi. Son incelemede artık harcama havuzunun lideri konumunda oyunlar bulunmuyor.

Sensor Tower'a göre diğer harcamalar, oyun uygulamalarının iki katı oranında artış gösterdi. Bu tablonun en büyük oyuncularının başında Netflix ve TikTok gibi uygulamalar yer alıyor. Geçen ay ABD App Store harcamalarının yüzde 50,3'ünün diğer mobil uygulamalarda gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu oluşan tablo, mobil oyun dünyasına olan ilginin azaldığı yönünde fikirlerin oluşmasına yol açtı. Öte yandan analiz şirketi, pandemi döneminde dünyanın mobil oyunlara büyük bir ilgi gösterdiğini söylüyor. ikinci olarak da koronavirüs etkisinin geçmesi ile oyun dünyasına olan ilginin normal seyrine döndürdüğünü belirtti.