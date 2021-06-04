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Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek - Son Dakika

Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek

04.06.2021 10:48
Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek, System.String[]

Mobil bulut teknolojileri şirketi now.gg, oyun geliştiricileri için mobil bulut platformu oluşturduğunu duyurdu.

Mobil bulut teknolojileri şirketi now.gg, oyun geliştiricileri için mobil bulut platformu oluşturduğunu duyurdu. Halihazırda Perfect World, PerBlue ve Lilith Games gibi dünyanın önde gelen oyun geliştiricileri tarafından kullanılan platformla şirket, cihaz, işletim sistemi veya bölgesel kısıtlamalar gibi engeller olmaksızın mobil oyunları herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde mobil cihazlara yönelimin artışı, oyun sektöründe de yeni bir dönem başlatıyor. Gaming Sektörü 2019-2020 Q1 Raporu'na göre pandeminin de etkisiyle 2020 yılında 2,7 milyar oyuncuya ulaşan küresel oyun pazarında oyunların yüzde 66'sı masaüstü bilgisayarlar, yüzde 38'i ise akıllı telefon ve tabletlerden oluşan mobil cihazlar için geliştiriliyor. Bu eğilimin daha da artması beklenirken, önemli bir hamle mobil bulut teknolojileri şirketi now.gg'den geldi.

Şirket, oyun geliştiriciler için nowCloud OS tarafından desteklenen bir mobil bulut platformu oluşturdu. Halihazırda Perfect World, PerBlue ve Lilith Games gibi dünyanın önde gelen oyun geliştiricileri tarafından kullanılan now.gg'in mobil bulut platformu; erişilebilirlik, paylaşılabilirlik ve maliyet tasarrufu gibi pek çok konuda avantaj sunarak oyun geliştiricilerin potansiyelini ve benimsedikleri iş modelini büyük ölçüde değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket, mobil oyun geliştiricilerin dünyanın her yerinden yeni kullanıcılara ulaşma biçimine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

CİHAZ, İŞLETİM SİSTEMİ VEYA BÖLGESEL KISITLAMALAR ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK

Şirketten edinilen bilgilere göre, bugün cep telefonlarının yaklaşık yüzde 40'ı güçlü oyunlara ayak uyduramıyor ve küresel pazardaki akıllı telefonların yüzde 60'ının ise düşük veya orta performansa sahip olduğu görülüyor. Bu durum bilgi işlem, depolama ve performans bakımından yoğun oyunların desteklenememesine neden oluyor. now.gg'nin mobil bulut platformu, grafiklerin ve yüksek performanslı ve etkileşimli oyunların oyunculara cihaz, işletim sistemi veya bölgesel kısıtlamalar olmaksızın sunulmasına olanak tanıyor. Böylece bir ilki gerçekleştiren platform sayesinde oyun toplulukları, dilediği herhangi bir mobil cihazda veya işletim sisteminde oyun oynayabiliyor, oyunları halihazırda kullandıkları sosyal kanallarda anında paylaşabiliyor ve sahip oldukları ödeme kanalları aracılığıyla oyun içi satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

OYUNLAR TEK TIKLA PAYLAŞILABİLECEK

now.gg, dünya genelindeki oyuncu topluluklarını mobil ortama taşımanın yanı sıra, oyunları tek bir bağlantının tıklanmasıyla anında paylaşılabilir hale de getiriyor. Oyuncular, ağır işleyen indirmeleri ve yüklemeleri beklemek yerine, oyunları anında paylaşabiliyor ve tek tıkla erişebiliyor. Oyunlar ise platformdan ayrılmadan Discord ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda bile oynanabiliyor. Böylece oyun geliştiriciler, her gün sosyal medyaya katılan 1,3 milyon yeni kullanıcıya en sevdikleri oyunlara sosyal medya platformlarından erişim ve paylaşma imkanı sunarak daha geniş kitlelerle bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

OYUN İÇİ SATIN ALMALARDA DİJİTAL CÜZDAN KULLANIMINI DA DESTEKLİYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan now.gg CEO'su Rosen Sharma, "now.gg, mobil oyun geliştiricilere kullandıkları cihazların ve uygulama mağazalarının teknik özellikleri nedeniyle ulaşamadıkları oyuncuları da kazanma gücü veriyor. Mobil bulut, yeni bir oyunu deneyimlerken karşılaşılan tüm engelleri ve cihaz gereksinimlerini ortadan kaldırarak mobil oyunlara erişimi herkes için mümkün kılıyor. Bu da oyun geliştiricilerin bir milyar mobil oyuncuyu kazanmaları için benzersiz fırsatlar yaratıyor" dedi.

GELECEKTE YEREL BİR BULUT OLUŞTURMAK MÜMKÜN OLACAK

nowCloud OS tarafından desteklenen platform, oyun geliştiricilerin mevcut Android uygulamalarını bulut için kolayca etkinleştirmesine ve gelecekte yerel bir bulut oluşturmasına da olanak tanıyor. Böylece uç nokta, bant genişliği ve gecikme kısıtlamalarının özelliklerine uyum sağlanırken bulutun maliyet performansı da optimize edilebiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiricilerin, oyunlarını now.gg bulutunda saklamaları ve oyunlarını küresel çapta erişime açmak için bağlantıyı internet sitelerinde yayınlamaları yeterli oluyor.


Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek
Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek

oyunlar, Mobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mobil oyunlarda bulut dönemi: Artık her cihazdan oynanabilecek - Son Dakika


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