Son Dakika Haberleri: Mobil Paylaşım Aracı Avsuyu Mahallesi'nde

Mobil Paylaşım Aracı Avsuyu Mahallesi'nde

1 saat önce

Antakya Belediyesi Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında yürüttüğü hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Mobil Paylaşım aracını hizmete sundu.

Mobil Paylaşım Aracı Avsuyu Mahallesi'nde, System.String[]

Kardeşinle Sevgiyle Paylaş projesi kapsamında hayırseverler tarafından yapılan giysi, ev eşyası, oyuncak, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlar mobil paylaşım aracılığı ile merkeze uzak kırsal mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlıyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada merkeze uzak, kırsal mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların Odabaşı Ek Hizmet Binası içerisindeki mağazaya gelmelerine gerek kalmadan kapılarının önüne kadar gelen Mobil Paylaşım aracından 7 parçadan oluşan giyim yardımlarını temin edebilecekleri belirtildi.

Veren elin, alan eli görmediği, alan elin mahcubiyet yaşamadan ihtiyacını temin ettiği Kardeşinle Sevgiyle Paylaş projesi her geçen gün daha çok yoksul vatandaşa yardım eli uzatırken, hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Yapılan açıklamaya göre Mobil Paylaşım aracı son olarak Avsuyu Mahallesi'nde vatandaşların kapılarına kadar giderek ev eşyaları ve kışlık giyim yardımlarını teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:56 Kaynak: Bültenler

Antakya Belediyesi, Avsuyu, Güncel
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