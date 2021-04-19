Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi - Son Dakika

Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi

19.04.2021 17:27

Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi Mobil PCR test aracı, vaka artış hızının önüne geçti Erken tanı, erken müdahale, erken tedavi işe yaradı Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok vaka görülen iller arasında yer alan ve vaka artışlarının önüne...

Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi

Mobil PCR test aracı, vaka artış hızının önüne geçti

Erken tanı, erken müdahale, erken tedavi işe yaradı

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok vaka görülen iller arasında yer alan ve vaka artışlarının önüne geçilemeyen Kastamonu'da, mobil PCR test aracı ile vaka artış hızının yüzde 39 oranında önüne geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen korona virüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz hafta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 655,3 olan Kastamonu, bu hafta sadece yüzde 5 artış göstererek yüzde 683,1'e yükseldi. Daha önceki haftalarda Kastamonu'da vaka artışları yüzde 44 oranında artış gösterirken, mobil PCR test aracının hizmete alınmasıyla pozitif vatandaşların bulaşı riski minimuma indirildi.

Geçtiğimiz haftalarda vaka oranlarında ciddi artışların görüldüğü Kastamonu'da, ücretsiz bir şekilde mobil PCR test aracıyla test alınmasının ardından pozitif vatandaşların tespiti daha erken yapılarak bulaşı riski düşürüldü. Bu kapsamda mobil PCR test aracıyla şu ana kadar 570 ücretsiz test yapılırken, bu testler sonucunda 60 kişi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vatandaşlar, evlerinde karantina altına alınırken filyasyon ekiplerince de tedavilerine başlandı.

Kastamonu Valiliği koordinesinde yürütülen mobil PCR test aracı, kentin 10 farklı noktasında belirti gösteren vatandaşların test vermesi için test almaya devam ediyor. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek istemeyen vatandaşların yürüme mesafesine kadar mobil PCR test aracıyla gidilerek testleri alınıyor. Test veren vatandaşlar, sonucu çıkana kadar da evinde izole altında tutuluyor. Bu sayede hem hastalığın yayılış hızının önüne geçilmesi planlanıyor, hem de belirti gösteren vatandaşlara erken tanı konularak tedavilerinin kısa sürede yapılması amaçlanıyor.

"Hastaneye gelmeyen vatandaşlara ulaşmayı amaçlıyoruz"

Mobil PCR test aracı ile vatandaşların kısa sürede test verme imkanı bulduklarını söyleyen Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, "Covid-19 PCR Test Noktasını arttıracak bir proje bu. Kastamonu'nun hemen hemen her yerinde vatandaşın yürüme mesafesinde ulaşacağı şekilde test noktaları koyduk. Bunun amacı da vatandaşın daha erken teşhis alması ve tedavisine daha erken başlaması. Böylelikle hastalığı daha hafif bir şekilde geçirmesi ve hayatta kalım oranlarında da artış sağlanması, aynı zamanda vatandaşın hastalığı erken teşhis edildiği için diğer insanlara da daha az bulaştırmış olacak. Bazı vatandaşlarımız, 'ben hastaneye gitmezdim, o kadar kendimi kötü hissetmiyordum ama buraya geldim test verdim ve pozitif çıktım' diyorlar. Zaten amaçladığımızda buydu. Amacına şu an için ulaşmış bulunuyor, umarım bu şekilde devam eder. Ramazan ayı ile birlikte inşallah daha güzel sonuçlar elde ederiz" dedi.

Kastamonu'nun 10 farklı bölgesinde PCR test aracının ücretsiz bir şekilde test aldığını söyleyen Dr. Güneş, "Arkadaşlarımız ilan edilen noktalarda programı takip edip, kendilerine en yakın noktadaki test verme yerine gidip testlerini verebilirler. Aşağı yukarı bütün Kastamonu'nun evlerinin yakınında, yürüme mesafesinde ulaşabilecek şekilde bu test noktalarını koymuş olduk" diye konuştu.

Vatandaşlar, test aracı uygulamasından memnun

Uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Recep Açıkgöz, "Hem Kastamonu için hem de bizler için güzel oldu. Hastaneye giderek daha çok risk almamak için burada testimizi verdik. Bence güzel bir uygulama, memnunuz ve tebrik ediyoruz. Artış gösteren vakalarında bir nebze olsa önüne geçileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlk kez test verdiğini söyleyen Abdullah Mahmutoğlu da ise "Bence güzel bir uygulama. En ufak bir hastalıktan şüphemiz olmasın diye geldik burada test verdik. Ben ilk kez test veriyorum. Allah razı olsun, ayağımıza kadar test aracını getirdiler. İnşallah bu sayede vakalarında önüne geçilir" diye konuştu.

Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi
Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi
Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi
Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Kastamonu, PCR Testi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mobil PCR test aracı ile yüzde 44'lük vaka artış hızı yüzde 5'e geriledi - Son Dakika


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