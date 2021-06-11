Mobil Psikososyal Destek Ekibi Dezavantajlı Mahallelerde Çocukların Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğüne bağlı 3 personelden oluşan ekip, Mobil Psikososyal Destek Aracı ile yürüttükleri uygulama ve etkinliklerle Hatay'daki dezavantajlı bölgelerde çocukların mutluluğu için çalışıyor.

Kentteki faaliyetlerine 2 yıl önce başlayan mobil psikososyal destek takımı, Reyhanlı, İskenderun, Altınözü ve Kumlu ilçelerinde 4-18 yaş aralığındaki 7 bin 700 çocuğa ulaştı.

Suriye sınırındaki Beşaslan mahallesindeki çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik çadırı kuran ekip, kişisel gelişimden çocuk haklarına, hijyenden eğitimine kadar birçok konuda bilgilendirici programlar gerçekleştirdi.

Dezavantajlı mahalleleri özel donanımlı araçlarıyla dolaşan ekip, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde çocukların EBA'dan derslerini takip etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra tablet, kırtasiye, hijyen malzemeleri ile oyuncak dağıttı.

Kızılay ekibi, eğitim programlarından sonra çocuklarla oyun oynadı, uçurtma yarışları yaparak onların keyifli vakit geçirmesine yardımcı oldu. AA

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