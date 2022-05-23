Mobil radar ile tespit edilen 25 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Mobil radar ile tespit edilen 25 göçmen kurtarıldı

23.05.2022 22:30
Mobil radar ile tespit edilen 25 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu TCSG-907 harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radar ile tespit edilen 25 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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