Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

07.06.2022 09:33
Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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