Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı

17.06.2022 09:19
Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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