Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.06.2022 09:39
Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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