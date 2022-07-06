Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı

06.07.2022 09:41
Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Aydın'da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşıyor Aydın'da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşıyor Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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