Mobil radarın tespit ettiği 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mobil radarın tespit ettiği 36 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 09:43
Mobil radarın tespit ettiği 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909, KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mobil radarın tespit ettiği 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mobil radarın tespit ettiği 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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