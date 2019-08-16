Son Dakika Haberleri: Mobil radarın tespit ettiği kaçaklar yakalandı
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Mobil radarın tespit ettiği kaçaklar yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde lastik botla, Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilerek yakalandı.

Mobil radarın tespit ettiği kaçaklar yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde lastik botla, Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik mobil radarınca tespit edilerek yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, gece saat 02.00 sıralarında, Çeşme'deki Karaada açıklarında, lastik botla Sakız Adası'na geçmek isteyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 9'u erkek, 6'sı kadın ve 14'ü çocuk olan toplam 29 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Yunanistan, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:14 Kaynak: DHA
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