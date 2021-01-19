Mobil RAM ile engeller kalktı - Son Dakika

- Mobil RAM ile engeller kalktı

Mobil araç ile rehabilitasyon hizmeti engelli çocukların ayağına getiriliyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde hazırlanan "Mobil RAM Projesi" ile rehabilitasyon hizmeti engelli çocukların ayağına getiriliyor.

İlçede kurumlar tarafından hazırlanan "Mobil RAM Projesi" kapsamında mobil rehabilitasyon aracı hizmet vermeye başladı. Erdemli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan Mobil RAM projesi ile rehabilitasyon hizmeti artık engelli çocukların ayağına kadar ulaştırılıyor.

"Mobil RAM Projesi" ile uzman ekipler muayeneye gelemeyen çocukların ayağına gidiyor, teşhis ve tanı koyma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Proje hakkında bilgi veren Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "İlçemizde özel eğitim okulu ve sınıflarında 281 öğrencimiz eğitim görmekte. Bunun yanında da 47 öğrencimiz evde eğitim almakta. Evde eğitim alan öğrencilerimizle, özel eğitim alan öğrencilerimizin tanılama işlemlerini rehberlik araştırma merkezi yürütüyor. Bu genellikle evde eğitim alan öğrencilerimize yönelik bir çalışma. Bunlar rahatsızlıklarından dolayı, ağır düzeyde engelleri olduğu için evden çok çıkamıyorlar. Rehberlik araştırma merkezine kadar gelmelerinin sorunlarını yaşıyoruz. Şimdi biz direkt onların evlerine kadar gideceğiz. Öğretmenlerimiz onların tanılamasını yapacaklar" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da pandemiden dolayı eğitime ve tedaviye ulaşmakta zorlanan öğrencilere destek olmak adına projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Tollu, "Pandemiden dolayı eğitimden mahrum kalan kardeşlerimizin eğitimi ayaklarına getiriyoruz. Kurduğumuz mobil araçla pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu hizmeti onların ayağına kadar götürüyoruz. Onların devletimizin imkanlarını en güzel şekilde en iyi şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Veliler ve öğrencilerde yeni uygulamaya konulan hizmetten duydukları memnuniyet dile getirdi.