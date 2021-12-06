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MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI - Son Dakika

MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI

06.12.2021 12:31

TÜRKİYE'nin koronavirüs aşılanma oranı düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret edenler mobil ekipler tarafından aşılandı.

TÜRKİYE'nin koronavirüs aşılanma oranı düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret edenler mobil ekipler tarafından aşılandı.

Aşılama oranının en düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü, 102 ekipten oluşan 300 sağlık çalışanıyla ev ev dolaşarak vatandaşlara koronavirüs aşılarını yapıyor. Ekipler, kent genelinde aşılanmayan bölge bırakmamak için yoğun çaba sarf ederken, son olarak hafta sonu Göbeklitepe'de aşılama çalışması yaptı. Ekiplerle birlikte Göbeklitepe'deki aşılama çalışmalarına katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm bu yıl pandemiye rağmen 500 bin civarında turistin Göbeklitepe'yi gezdiğini belirterek, şunları söyledi

'Hafta sonu tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan, misafirlerimizi, gezi alanlarında aşılayalım, istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar. Bildiğiniz gibi kış aylarının sonlarında yeni bir dalga riski var. Pandeminin yoğun olduğu zamanlarda, pik sayılarının günlük vakaların arttığı zamanlarda, aşı durumu güçlü olan şehirlerin o dalgayı daha rahat atlattığını biliyoruz. Bundan dolayı da şehrin bağışıklığını en üst seviyeye getirebilmek için insan hareketliğinin olduğu her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bugün Göbeklitepe mevkiindeyiz, aşılamalarımıza başladık. Yerli turist gruplarının ilgisi oldukça iyi, burada arzu eden kişilere aşıları yapılıyor. Aşı oranlarımızı yükseltene kadar, şehrin bağışıklık durumunu en üst seviye getirene kadar bu çabalarımız devam edecek.'

Göbeklitepe'yi gezmeye gelen ziyaretçiler ise karşılarında mobil sağlık ekiplerini görünce eksik olan aşılarını yaptırmayı ihmal etmediler.

MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI
MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI

İl Sağlık Müdürlüğü, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ, GÖBEKLİTEPE'DE ZİYARETÇİLERE AŞI YAPTI - Son Dakika
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