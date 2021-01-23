Mobil saha ekibi kar-kış dinlemiyor - Son Dakika

Mobil saha ekibi kar-kış dinlemiyor

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayata geçirilen mobil saha ekibi her şartta vatandaşın hizmetine koşuyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehmet Kanar'ın talimatıyla oluşturulan mobil saha ekibi, kış döneminde de vatandaşların sıkıntılarına merhem oluyor. "Biz geldik, hizmet evinizde" sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, ilçede kendini hissettiren kar ve soğuk havaya rağmen onlarca kilometrelik yolları aştı, gönülleri yaparak kar engelini eritti.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın selamını götüren mobil saha ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kapısına giderek talep ve önerilerini aldı. Hizmette güleryüz ve her saniye vatandaşın yanında olan bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Kanar, "Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak isteklerini sorduk" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gönüllerin buluşmasına ne kar nede buzun engel olamadığını vurgulayarak "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve öneriler imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor, devam edecek. Bütün kadrolarımızla Mustafakemalpaşa'da hizmet ağını ilmek ilmek örüyoruz" ifadelerini kullandı.